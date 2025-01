Cityrumors.it - Muore la persona più anziana del mondo: era nel Guinness World Record da settembre

Si è spenta la donna piùdelche, lo scorso, era entrata nelSi chiamava Tomiko Itooka ed era nata il 23 maggio 1908 nella città di Osaka, in Giappone. Appassionata della pallavolo, sport che faceva fin da quando era bambina e frequentava il liceo, la ricordano tutti per il suo spirito sempre molto allegro, che la caratterizzava e distingueva dagli altri. Nella sua vita non si è mai tirata indietro dalle avventure.lapiùdel: era nelda(Screenshot YouTube) – Cityrumors.itBasti pensare che, per ben due volte nel corso della sua vita, è riuscita nell’intento di scalare per ben due volte il monte Ontake, conosciuto per la sua notevole altezza di ben 3.067 metri. Si è sposata molto giovane, nel 1928, quando aveva solamente due anni e dal suo matrimonio sono nati ben quattro figli: due uomini e due donne.