Modena Al lavoro verso la prova del nove

Ieri pomeriggio il raduno dopo le feste fine anno, questa mattina il primo abbraccio del 2025 a Saliceta nella seduta a porte aperte delle 11. Il gennaio delè iniziato e pare già correre velocemente con destinazione Palermo, dove la squadra di Mandelli cercherà il nono risultato utile consecutivo e, soprattutto, di sfatare un piccolo tabù: dal loro ritorno in B, i canarini (quindi con Tesser prima e Bianco poi) hanno incassato due sconfitte e la bellezza direti, colpa del 5-2 del 17 marzo 2023 e del 4-2 del 20 gennaio 2024. Questa formazione, da quando alla guida c’è l’ex tecnico della Primavera, sembra più equilibrata e meno propensa a scoprirsi, esclusa l’eccezione del 3-3 di Brescia. Dall’altra, come abbiamo raccontato, ci sarà una compagine ferita, delusa, in piena burrasca e con Dionisi non esattamente macchina da gol.