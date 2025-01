Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 gennaio: la rassegna stampa di Sky TG24

In apertura dei giornali, la missione di Meloni in Florida: la premier ha raggiunto Trump a Mar-a-Lago per parlare della guerra in Ucraina, del progetto Starlink, dei dazi e del caso Cecilia Sala. Poi, ampio spazio dedicato alle sette contestazioni che hanno portato i giudici contabili a chiedere la decadenza di Todde da presidente della Regione Sardegna. La governatrice: "Sono legittimata ad andare avanti". Infine, Giorgetti "ministro dell'Economia dell'anno" per il Financial Times