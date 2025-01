L’Austria svolta a destra? Lascia il Cancelliere Nehammer | via libera ai negoziati per un governo a trazione sovranista

Leggi su Open.online

Tre mesi di tentativi di formare unsenza l’ultradel Partito della Libertà (FPÖ) non sono serviti a nulla. E orapotrebbe virare verso una tutta. Lache fa seguito alle elezioni dello scorso 29 settembre è maturata nel weekend. Ieri iluscente e leader dei conservatori dell’ÖVP Karlsi è dimesso da entrambi gli incarichi, affermando di non voler più essere d’intralcio dopo che ida lui condotti con altre forze parlamentari per formare un nuovohanno portato in un vicolo cieco. Un’intesa “al centro” con ili di Neos e gli storici rivali socialdemocratici dell’SPÖ si è rivelata impossibile. Il presidente della Repubblica Alexander Van der Bellen (proveniente dalle file dei Verdi) ha preso atto delle dimissioni die oggi ha annunciato la: domani stesso incontrerà il leader dell’FPÖ Herbert Kickl, ha detto Van der Bellen in una conferenza stampa.