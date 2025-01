Ilrestodelcarlino.it - La Befana vien di mattina, pomeriggio e sera

Tante le iniziative in provincia di Ravenna per lain svolgimento tra oggi e domani. Ravenna Piazza del Popolo sarà animata dagli eventi organizzati da Avis. Oggi alle 14 ‘Magic Andre’, spettacolo di magia e giocoleria; a partire dalle 16 si aprirà il tendone colorato di ‘Billo Circus’. Domani la tradizionalevis: dalle 14 esibizione della Scuola di Ballo dei Maestri Bruno e Monia Malpassi con fruste e balli della tradizione romagnola. Alle 16 truccabimbi e ‘Smiling Party’. Stessa ora per le ‘Befane in Vespa’ con l’arrivo in piazza delle ‘vecchiette’ in sella alle moto del Vespa Club Romagna che distribuiranno caramelle, dolci e gadget a tutti i bambini. Piazza San Francesco Domani alle 15, nel Villaggio di Natale di Advs Fidas, lascenderà dal campanile della Basilica grazie ai Vigili del Fuoco del comando provinciale.