Inter-Milan conferme per Conceiçao La probabile formazione

Il nuovo allenatore del, è pronto a confermare il gruppo che ha vinto contro la Juventus. Domani invece la sfida contro l’in finale di Supercoppa Italiana.– In vista della finale di domani tra, il nuovo tecnico dei rossoneriè al lavoro per definire gli ultimi dettagli. L’allenatore portoghese pensa a confermare il gruppo che ha vinto contro la Juventus in semifinale. Stesso sistema di base con il 4-2-3-1 che va verso la conferma: con Emerson Royal e Theo Hernancdez confermati sulle fasce. In difesa invece, spazio a Tomori e Thiaw. In avanti ci sarà Morata, con Leao che invece partirà dalla panchina e sulla trequarti giocheranno Jimenez, Reijnders e Pulisic. Domattina invece arriverà la decisione su Gabbia che nella giornata di oggi con qualche linea di febbre si è allenato in palestra.