Sport.quotidiano.net - Imolese Un derby per fare il primo brindisi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Galli spalanca le porte al 2025 e all’, che alle ore 14.30 ospita i bolognesi del Corticella (arbitra Santeramo di Monza). Si ricomincia lì dove si era finito il 22 dicembre contro la capolista Forlì, corsara a Imola (0-2) al termine di 90 minuti in cui i ragazzi di Gianni D’Amore avrebbero meritato tutto fuorché di perdere una partita controllata a lungo sul piano del gioco, ma decisa da sbavature costate carissimo ai rossoblù. Un motivo in più, oggi, per ritrovare punti e sorriso, davanti ai propri tifosi, che confidano in un girone di ritorno sulla scia di quello d’andata, che ha proiettato l’ai vertici della classifica. Ma per restare in alto, e agguantare la zona playoff – oggi distante appena 2 punti –, servirà continuità, a partire dalla gara contro la squadra di Nesi, invischiata nella lotta per non retrocedere e reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei gare.