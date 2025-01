Nerdpool.it - I Wanna Live Like Common People – Superpoteri in vendita

Negli ultimi anni, Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso hanno utilizzato con successo la forma del graphic journalism per affrontare diverse tematiche importanti, parlando ad esempio di mafia o immigrazione. Di recente è uscito invece per Panini Comics I, una storia di, ma che è al tempo stesso un racconto di ribellione e critica sociale. Elementi che si fondono in maniera perfetta in un volume autoconclusivo che vi farà divertire e riflettere.I– Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso, Francesco Segala; Panini ComicsLa società perfetta (?)Da quasi vent’anni sono in circolazione dei chip che permettono ai cittadini americani di acquisire un superpotere. Vengono venduti dalla iPower di Elijah Moores, e ne esistono di ogni tipologia e prezzo, in base al potere che si preferisce.