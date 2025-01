Biccy.it - Heidi Baci è diventata conduttrice del Grande Fratello in Albania

è l’unica concorrente della passata edizione delad aver fatto davvero carriera. È passata dall’essere una commerciante nel settore nautico a unadi una prima serata in. Questo in un solo anno.Dopo essersi ritirata dalitaliano,ha partecipato alVip albanese riuscendo ad arrivare in finale. Là era famosa semplicemente in quanto ragazza italo-albanese ad aver partecipato a un nostro reality show e da subito l’hanno trattata come una vera star. È piaciuta a tal punto da essere stata promossa l’edizione successiva adel Big Brother Fanclub, una prima serata dedicata aldedicata principalmente al dibattito e alle prove settimanali.Come succede in Spagna, anche inil doppio appuntamento settimanale è diversificato ed è condotto da due persone diverse: esiste la puntata principale dove fanno nomination/eliminazioni e la puntata del raddoppio spesso dedicata ai dibattiti e ai giochi.