361magazine.com - Grande Fratello, Helena rivela la sua intenzione: cosa farà in Casa

Leggi su 361magazine.com

Prestesa Stefania Orlando la sua: la modella è pronta a fare un discorso in. Ecco le sue dichiarazioniPrestes continua a ripensare allo scontro avvenuto incon Jessica Morlacchi. La giovane modella sarebbe pronta a fare un discorso ai suoi compagni di avventura nelle prossime ore. Arlo è stata proprio lei durante una recente conversazione con Stefania Orlando. Il gesto del lancio del bollitore ha causato molteplici polemiche dentro e fuori dalla.Leggi anche, Zeudi tenta un confronto con: nascono incomprensioniL’della giovane modella“lo ho vergogna di me, perché non esiste quello che ho fatto, per questo mi inca**o” dichiara la Prestes senza girarci intorno. Stefania ascoltando le parole della modella replica: “Quando tu oggi hai detto ‘Voglio chiedere scusa’ l’ho trovato un gesto molto nobile”.