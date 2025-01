Lanazione.it - "Forza, è la partita del nostro coraggio"

“E’ unadove bisogna averee non paura. Anche a costo di fare brutte figure e di perdere. Dobbiamo provare a vincere". Marco Mariotti suona la carica: nel primo appuntamento del 2025, quello odierno (calcio d’avvio alle 14.30), il suo Prato andrà in campo alla caccia dei tre punti. Questo nonostante al Lungobisenzio arrivi la secondadel girone D di serie D, ossia quel Ravenna che delle ultime 10 gare ne ha fatte sue ben nove e che vanta la miglior difesa del raggruppamento con appena 11 reti subite. Peraltro, i biancazzurri dovranno fare a meno di pedine importanti: in difesa mancherà Girgi, a centrocampo Pizzutelli e in avanti Barbuti. "Barbuti ha avuto un grosso infortunio al tendine del flessore, che se si dovesse rompere lo costringerebbe a concludere la carriera.