Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Conceicao: “Abbiamo fame di arrivare. Vogliamo vincere”

Leggi su Pianetamilan.it

Sergio, allenatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' alla vigilia divalido per la finale della Supercoppa Italiana 2025 in programma domani, alle 20:00 ora italiana, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le dichiarazioni del tecnico portoghese del. "Sono ancora raffreddato, ma va bene, non è un problema. L'importante è guardare alla partita.poco tempo per preparare una finale, ma si prepara anche con la testa. Poi tanto video e riunioni, per capire come fare con questa. Hanno esperienza, hanno vinto, sarà difficile per noi. Ma siamo qua per cercare died essere competitivi. Dobbiamo essere intelligenti,un giorno di riposo in meno, infortunati che sono tornati da poco". Su Leao: "Oggi avremo l'allenamento, vediamo come va.