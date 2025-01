Lettera43.it - Dalle minacce di Trump al ruolo dell’intelligenza artificiale, perché il 2025 non sarà un buon anno per il clima

Leggi su Lettera43.it

Il 2024 è stato l’più caldo mai registrato a livello globale, il primo con più di 1,5ºC al di sopra dei livelli preindustriali. Un limite entro il quale il mondo, stando all’Accordo di Parigi, dovrebbe rientrare entro al fine del secolo. Il problema non è averlo superato adesso, ma piuttosto quanto oltre ci spingeremo prima di far marcia indietro. Se mai ci riusciremo. Ilnon si apre certo nel migliore dei modi: manca pochissimo all’insediamento di Donald, che avrebbe già pronto l’ordine esecutivo per abbandonare la più importante intesa globale sul. Per il nostro pianeta tira una brutta aria ma, va detto, non per esclusivamente per colpa del presidente americano (ri)eletto.Donald(Getty Images).Nel 2024 l’uso del carbone a livello mondiale ha raggiunto il massimo storicoLa speranza, come da slogan della Cop28 di Dubai, è «tenere gli 1,5 gradi a portata di mano».