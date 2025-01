Oasport.it - Dakar 2025, tappa di oggi Bisha-Bisha 48 ore: orari 5 gennaio, programma, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Laentra nel vivo. Dopo il prologo di due giorni fa e il primo stage, domenica 5, la celeberrima rassegna di rally accoglierà la prima 48 ore Crono, in un secondo stage che partirà e si concluderà al nord di.Sarà dunque un vero tour de force per i piloti impegnati nelle auto, nelle moto e nei camion, pronti a percorrere 947 km complessivi, fermandosi a fine giornata nel primo spazio idoneo per poi ripartire la mattinata successiva.Ricordiamo la situazione nelle varie categorie. Tra le moto al comando c’è Daniel Sanders con un timing di 4:41:27, +2:04 rispetto a Brabec, secondo davanti a Branch (2:26). Nelle auto svetta invece il duo Quintero-Zenz, leader in 4:35:08 tallonati da Chicerit-Wincocq, al posto d’onore con +0.55 precedendo Variawa-Cazalet, terzi a +1:48.