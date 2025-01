Calciomercato.it - Colpo salvezza del Cagliari: Zortea e Piccoli ribaltano il Monza

Leggi su Calciomercato.it

Ilpassa in trasferta in casa dei brianzoli rimontando lo svantaggio iniziale: Nicola scatta in avanti, altro ko per l’ultima in classificaUna gara che si annunciava tiratissima, e tale è stata, per l’importanza dei punti in palio, quella tra. Scontro diretto per la zonarisolto a favore dei sardi dalle reti di, che hanno annullato l’iniziale vantaggio dei lombardi con un rigore di Caprari.delil– Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Primissimi minuti, inpronosticabilmente, a mille all’ora, con le due squadre subito a caccia del gol. La prima occasione è per il, con Felici che in mischia colpisce la traversa. La replica delfa male: un tiro di Ciurria impatta il braccio largo di Makoumbou, Di Bello richiamato al Var concede il penalty trasformato a fil di palo da Caprari.