Clara cade in un burrone e muore a 33 anni durante la vacanza in Grecia | era incinta

Unainsi è trasformata in tragedia perThomann, un’insegnante californiana di 33. Lo scorso 23 dicembre, la donna, al sesto mese di gravidanza, è morta dopo una caduta in unprofondo circa 50 metri, portando con sé anche il figlio che portava in grembo.Leggi anche: Malore in culla, morta la bimba di Montebelluna ricoverata a PadovaUnache si è trasformata in drammasi trovava ininsieme al compagno, Elliott Finn, per unaun’escursione lungo un sentiero vicino al monastero di Preveli, nella regione di Rethymno, è scivolata precipitando nel vuoto. La donna è deceduta meno di una settimana dopo la caduta, secondo quanto riportato da The Greek Reporter. La famiglia diha scelto di donare i suoi organi, un gesto che rispecchia il carattere altruista e amorevole della giovane insegnante.