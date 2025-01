Thesocialpost.it - Capodanno da incubo in piazza Duomo a Milano per sei studenti belgi: “Bloccati e molestati da ragazzi stranieri”

Leggi su Thesocialpost.it

Accerchiati,: così seihanno descritto il lorotrascorso in, a. A raccontare l’episodio è stata Laura Barbier, una delle vittime, che ha denunciato l’accaduto al giornale Sudinfo.Leggi anche:, colpito un turista da un proiettile vagante: polmone perforatoIl racconto di Laura Barbier«Era la nostra prima volta a, un soggiorno dal 30 dicembre al 1 gennaio. Anon c’erano spettacoli pirotecnici o il classico conto alla rovescia di mezzanotte. Laera piena di giovanicon le bandiere di paesi come Iraq, Pakistan ed Emirati Arabi Uniti. Quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in orrore», ha dichiarato la ragazza, originaria di Anthisnes.Laura ha aggiunto particolari inquietanti: «Con i miei amici abbiamo sperimentato l’impensabile: violenze sessuali e aggressioni davanti a milioni di persone.