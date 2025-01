Metropolitanmagazine.it - Ariana Grande sfoggia un look un po’ Audrey Hepburn e un po’ Glinda al Palm Springs Film Festival

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha aperto il nuovo anno con stile, mostrando il suo lato ironico e sofisticato durante il. La cantante e attrice di Wicked ha ricevuto il premio Rising Star, sorprendendo tutti con un discorso divertente e autoironico. Presentata dalla brillante Jennifer Coolidge,ha scherzato sulle speculazioni riguardanti i ritocchi estetici, ringraziando i suoi “amici” Botox e Juvederm per il suo aspetto giovanile.e il suo-Louis Vuitton style al(e tutti se ne sono innamorati)“Non avrei mai pensato, a 31 anni, di sentirmi chiamare ancora ‘stella nascente’. Pensavo più a qualcosa come ‘stella in declino’,” ha detto tra le risate del pubblico.Sul red carpet,hato un abito spettacolare che sembrava un omaggio al suo personaggio