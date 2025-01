Ilrestodelcarlino.it - Approvato il progetto per i lavori in via Lola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Giunta hailesecutivo per idi manutenzione straordinaria e consolidamento di via, sulle colline imolesi, gravemente colpita dalle frane e dagli smottamenti causati dall’alluvione del maggio 2023. L’intervento, finanziato dall’ormai ex commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione Francesco Paolo Figliuolo, ha un importo complessivo di 505mila euro. Questorientra nell’ambito degli interventi previsti dall’ordinanza numero 13/2023, che disciplina i contributi per la messa in sicurezza e il ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali. Nel dettaglio, secondo quanto ricostruito ieri dal Municipio, iprevedono il ripristino del tratto stradale interessato dai dissesti più marcati, la risagomatura del profilo viario e il consolidamento delle scarpate danneggiate.