Aggredisce la dottoressa del pronto soccorso al Cotugno di Napoli. Arrestata una 41enne, denunciati i parenti

, 5 gennaio 2024 -ladel, unaè stataper lesioni, violenza e minaccia a personale sanitario.anche lo zio – arrivato in ospedale per farsi visitare – e iche erano con lei. È successo aldi. Lo zio della donna era arrivato aldelper un controllo. Lamentando la lunga attesa insieme a tre, laha minacciato ladi turno e poi l'ha aggredita. La donna, già pregiudicata per altri reati, è finita in manette ed è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Dovrà rispondere anche per interruzione di pubblico servizio. I tresono statiper minaccia a personale sanitario. Per laaggredita, i colleghi hanno riscontrato lesioni guaribili in cinque giorni.