Un Passo dal Cielo 8 anticipazioni prima puntata 9 gennaio, trama episodio 1 "L'Uomo dei Ghiacci"

deiè il primodi Undal8. Suddiviso in Parte 1 e Parte 2, segna l’esordio dell’ottava stagione della fiction di Rai 1. Ritroviamo i protagonisti principali, ovvero Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, rispettivamente nei panni di Vincenzo e Manuela Nappi. A San Vito di Cadore ruoteranno nuove storie con altri personaggi come Nathan e le new entry impersonate da Raz Degan e Nino Frassica. Ma ecco ledelladi Undal8 in onda il 92025.Undaldel 92025Il corpo di Sara Fontolan, ex ricercatrice della Origin GeoEngineering, viene ritrovato nei pressi di San Vito, scatenando un’indagine che punta su Stephen Andeen, fondatore dell’azienda. Nel frattempo, Manuela e Nathan si interrogano sui loro sentimenti reciproci, cercando di comprendere cosa significhi davvero il loro legame.