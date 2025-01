Thesocialpost.it - Tragico incidente, macchina falcia coppia d’anziani. Scena tremenda

Gravenella tarda mattinata di oggi, sabato 4 gennaio, a Villasanta, in provincia di Monza e della Brianza. Unadi anziani è stata investita poco lontano dal centro commerciale di via Tiziano Vecellio. L’uomo, 78 anni, è deceduto sul posto a causa dei gravi traumi riportati, mentre la moglie, 71 anni, è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.Secondo le prime informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), la chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 12:30. Laera appena uscita dal supermercato Il Gigante e, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada con i sacchetti della spesa in mano quando è stata travolta da una Nissan Micra. L’auto, guidata da una persona la cui posizione è al vaglio delle autorità, avrebbe appena svoltato in direzione del punto vendita.