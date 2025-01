.com - Serie D / L’Ancona pronta a inaugurare il nuovo anno a Isernia

I dorici inizieril girone di ritorno in terra molisana, decisi a non sperperare tutto il vantaggio immagazzinato fino ad ora come afferma mister Gadda: “è proprio in questa parte di campionato che i punti iniziano a pesare.venderà cara la pelle per poter risalire la china e noi dobbiamo agganciare da subito il ritmo della gara, altrimenti si rischiano brutte sorprese.” Tra i convocati, anche le new entry Battistini e VarrialeANCONA, 4 gennaio 2025 – Terminata la pausa natalizia si riaprono le competizioni.di mister Massimo Gadda tornerà in campo domani, prima giornata del girone di ritorno presso lo Stadio Lancellotta alle 14,30 dove ad attenderli ci sarà l’di mister Domenico Farrocco.Pochi giorni di stop per le festività da calendario e senza perder tempo i biancorossi si sono subito rimessi al lavoro già i giorni antecedenti al capod