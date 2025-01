Iltempo.it - Roma, in arrivo la zona rossa tra Termini e l'Esquilino: quando sarà operativa

I pellegrini lo aspettavano da 25 anni., attendeva spasmodicamente il suo momento. L'anno giubilare è arrivato e la capitale non può farsi trovare impreparata. Per questo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha stabilito che anche la città che ospita il Vaticano avrà la sua “”. La quale, secondo quanto riporta La Repubblica, coincide con il rione. Situato nell'area centrale della città, all'interno dei suoi confini contiene luoghi complicati da gestire come la stazionee piazza Vittorio Emanuele, da decenni ormai devastati dal degrado e dalla criminalità che regna sovrana. Di conseguenza, l'intera area potrà essere interdetta tramite Daspo urbano a tutte le persone con precedenti penali e ritenute pericolose. La misura dovrebbe partire dalla fine di gennaio e si estenderà per un periodo iniziale di 3 mesi, Anche se, l'ideale, - almeno così filtra dal Viminale - sarebbe prorogarla durante tutto il 2025, visto e considerato che il Giubileo rappresenterà un flusso inestinguibile di turisti provenienti da tutto il mondo.