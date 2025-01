Roma blitz anti-droga | sequestrati decine di chili di stupefacenti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 gennaio 2024– I Carabinieri del Comando Provinciale di, d’intesa con la Procura della Repubblica di, nell’ultima settimana a cavallo del capodanno, hanno eseguito una serie di, dal centro storico alle periferie della Capitale, arrestando 16 persone e sequestrandodidi sostanze– tra cocaina, crack e hashish – e migliaia di euro in cont, ritenuti provento delle attività illecite, nonché materiale idoneo a tagliare e confezionare le dosi di stupefacente. Sono stati effettuati controlli mirati in molti quartieri della Capitale, come Tor Vergata e Quarticciolo, ma anche in quelli meno noti come Talenti, Aurelio, Santa Maria del Soccorso, Trieste e Vigne Nuove.In particolare, nel quartiere di Tor Vergata, i Carabinieri hanno arrestato un 32enne del Marocco, con precedenti, notato in atteggiamento sospetto a bordo di un’autovettura a noleggio, fermato dopo un breve inseguimento in via Terme di Vigliatore.