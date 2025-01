Lanazione.it - Raccolta differenziata, scatta la macrozona unica

Arcola (La Spezia), 4 gennaio 2025 – Novità nelladel Comune di Arcola: da lunedì 13 il calendario sarà modificato. Si conferma il porta a porta e si integra l’attività di igiene urbana con alcuni importanti servizi ulteriori. La principale novità riguarda l’introduzione di un’macro zona per l’intero territorio comunale. Questa decisione, presa dal gestore del servizio, ha l’obiettivo di ottimizzare l’impiego del personale, riducendo i disservizi e garantendo un servizio più efficiente anche in caso di sostituzioni o emergenze. Nei prossimi giorni gli utenti riceveranno direttamente a casa una lettera postale con il nuovo calendario. Inoltre, saranno inviati messaggi tramite il sistema di allerta del Comune per assicurare una corretta diffusione delle informazioni.