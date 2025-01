Ilgiorno.it - Omicidio di Mamadi Tunkara, l’assassino fermato al confine con la Svizzera

Bergamo, 4 gennaio 2024 – Sarebbe statoai confini con ladi. Ne dà conto la stampa locale. La fuga del killer dell’addetto alla sicurezza del Carrefour di via Tiraboschi, ucciso ieri pomeriggio, venerdì 3 gennaio, con tre o quattro coltellate, sarebbe quindi durata meno di 24 ore. Al momento non filtra altro dalle forze dell’ordine: possibile che nelle prossime ore si sappia di più dell’operazione che ha portato – molto probabilmente – all’identificazione dell’autore di un delitto con ancora molti punti da chiarire, a partire dal movente. La fugasi era allontanato dalla scena del delitto subito dopo aver colpito, a quanto pare a piedi. C’è anche un video ripreso da un residente con lo smartphone dal balcone di casa, in cui si vede una figura correre, inseguito da un’altra persona.