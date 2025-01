Spazionapoli.it - Napoli, ipotizzato il colpo in casa Inter: tentativo a sorpresa per gennaio

Calciomercato – Ilavrebbeun possibileinpercon l’obiettivo di rinforzare la rosaCon l’apertura ufficiale del calciomercato, ilha iniziato a muoversi neldi rinforzarsi per la seconda parte di stagione. Antonio Conte ha chiesto di non stravolgere eccessivamente la rosa, ma di avere a disposizione giocatori utili alla causa e che possano avere la giusta esperienza per poter competere fino alla fine dell’anno per la vittoria dello Scudetto.In questo senso, quale scelta migliore se non puntare ad una squadra che il campionato lo ha già vinto. Ed ecco dunque che la dirigenza partenopea avrebbe messo gli occhi su un profilo in. A riportare questa mattina il retroscena è Tuttosport, che parla di unfatto dagli azzurri già nel mese di dicembre per un calciatore del nostro campionato.