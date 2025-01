Media iraniani | Per Papa Francesco Netanyahu ignora le leggi internazionali e i diritti umani

Leggi su Open.online

«Non abbiamo problemi con gli ebrei, l’unico problema è conche,ndo lee i, ha creato crisi nella regione e nel mondo». Secondo l’agenzia iraniana Irna, a pronunciare queste parole sarebbe statodurante un incontro avvenuto ieri – venerdì 3 gennaio – con il rettore dell’Università delle Religioni e delle Denominazioni dell’Iran, Abolhassan Navab. Durante il colloquio tra i due, sempre secondo idi Teheran, Navab avrebbe espresso gli auguri per il nuovo anno e lodato la «posizione coraggiosa delnella difesa del popolo palestinese». E poi ancora: «Non dobbiamo rimanere in silenzio nella difesa degli oppressi, indipendentemente da razza, colore, etnia e religione», ha sottolineato ancora il rettore, aggiungendo: «L’Iran non ha alcun problema con il popolo ebraico, il nostro problema è con assassini come il primo ministro israeliano».