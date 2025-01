Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Skiathlon Val di Fiemme 2025 in DIRETTA: Johaug attacca e scappa via

16.12 Diggins perde 55? nei confronti di: il distacco nei confronti del gruppetto è leggermente diminuito.16.11 Il trio all'inseguimento paga 15? dalla fuggitiva.16.10 CONTINUA A GUADAGNARE! L'azione della 36enne non si interrompe e il vantaggio sulle inseguitrici aumenta. Si prospetta un cambio al vertice nella classifica delde Ski.16.08 Diggins nel frattempo ha staccato il duo finlandese e paga 48? nei confronti di.16.07 Termina il quarto giro conche passa con circa 4? su Slind, Andeon e Stadlober.16.06! La fuoriclasse rompe gli indugi e prova are via!16.03 Sempre compatte le prime quattro, mentre dietro il gruppo di Diggins e Niskanen sta perdendo tantissimo e il distacco dalla vetta sfiora il minuto.