Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: ottima Goggia, top10 già sicura!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10 O’Brien all’arrembaggio. Troppi errori per l’americana, che è sesta a 1.11. Sulla carta la rimonta didovrebbe finire qui, perché le prime 5 partiranno con vantaggi importanti. Ma, come ha affermato la bergamasca stamattina, “nello sci non si sa mai”. Adesso la svizzera Lara Gut-Behrami (-0.51) sul tracciato disegnato da suo padre Paulie.13.09 Tocca all’americana Nina O’Brien (-0.46).13.09 Tanti errori per Lie, nona a 1.55., male che vada, chiuderà ottava. Scusate se è poco.13.07 Anche Dvornik alle spalle di! E’ terza a 0.81, pari merito con Rast. Adesso la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (-0.35), ormai polivalente perché competitiva in tre discipline.13.06aveva sciato meglio di Scheib nei primi tre intermedi, era in vantaggio di 14 centesimi all’ultimo parziale.