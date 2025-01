Le formazioni si rivelano mentre gli Spurs colpiti da un infortunio cercano la vittoria tanto necessaria

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-04 13:19:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Il Tottenham sta attraversando il suo periodo peggiore sotto Ange Postecoglou e le cose non diventeranno più facili quando il Newcastle arriverà in città.La squadra di casa è devastata dagli infortuni, con giocatori del calibro di Guglielmo Vicario, Destiny Udogie, Micky van de Ven e Cristian Romero tutti pronti a lungo termine.Oltre a ciò, l’allenatore australiano ha ammesso che un virus ha colpito il campo questa settimana, lasciando punti interrogativi su molti altri membri chiave della squadra.I Magpies si leccheranno le labbra in questa partita, ma glisono la squadra più imprevedibile della Premier League. per vedere come si schiereranno entrambe le squadre nella N17.