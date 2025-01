Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Abraham: “Felice di essere in Arabia. Qui i tifosi …”

Tammy, giocatore rossonero, ha parlato in zona mista al termine di, seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Saudita). In particolare l'attaccante inglese ha sorpreso con il pensiero sul sostengo deie ancor di più sulla presenza inSaudita, dove lui non era mai stato prima di questa occasione. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni riportate da 'Arab News'. "Grazie a tutti voi che siete venuti a vedere la partita e ci avete sostenuto oggi. È stata una bellissima atmosfera in un bellissimo paese, un bellissimo sostegno. Siamo così felici diqui e possiamo sentire icantare per tutta la partita. Siamo così grati per il loro sostegno. È la mia prima volta in questo splendido paese e sono cosìdiqui.