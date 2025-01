Tvplay.it - Il Napoli cala il tris alla Fiorentina e vola al comando della classifica

Il, in attesa dei vari recuperi di Inter ed Atalanta, chiude il suo girone di andata in vetta alSerie A. I partenopei, infatti, hanno appena sconfitto per 0-3 ladi Raffaele Pdino.Ililal(LaPresse) tvplay.itTuttavia, ad iniziare meglio il match è il team toscano, ma ilriesce a guadagnare campo il prima possibile. Dopo una prima conclusione parata da De Gea, infatti, David Neres sblocca il risultato al 29? con una gradissima azione personale. Qualche minuto dop, invece, viene annulato un gol a Kean per un suo tocco di mano.Il primo tempo si conclude poi con il tiro respingo di Mandragora parato da Meret. Nel secondo tempo, di fatto, ilva sul doppio vantaggio con il rigore realizzato da Lukako.