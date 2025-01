Justcalcio.com - Il Liverpool mostra interesse per il centrocampista del Nottingham Forest Elliot Anderson

Sito inglese:Secondo quanto riferito, ilsarebbe interessato a ingaggiaredai rivali della Premier League, ilIl sole. Il rapporto del tabloid britannico afferma che gli scout delsono rimasti colpiti dae che il club del Merseyside, che hanno rifiutato le offerte per Ben Doakpotrebbe provare a ingaggiare l’exdel Newcastle United nell’estate del 2025.è arrivato aldal Newcastle United nell’estate del 2024. I Magpies non volevano vendere il nazionale Under 21 dell’Inghilterra, ma hanno dovuto scaricarlo a causa di problemi con il PSR.era passato dalle giovanili del Newcastle e si era affermato nella prima squadra.L’inglese è stato uno dei migliori giocatori delin questa stagione.