Sport.quotidiano.net - Il Bibbiano/San Polo ruggisce ancora. Delusione Montecchio, ride il Vezzano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nessun primato, ma ben 7 formazioni sulle 13 reggiane in zona play-off fra i due gironi di Promozione. Difficile la rincorsa al primato nel B dove l’Atletic CdR Mutina domina con 9 lunghezze sull’argentato Castellarano. GIRONE A/SAN. Non era certo facile ripartire dopo un campionato gettato alle ultime curve e la finale play-off persa in casa con l’Arcetana. La truppa del confermato mister Andrea Tedeschi guida la classifica per quasi metà andata, ma un calo significa terza piazza (32 punti) a -3 dai piacentini della Castellana. Emozionanti. Voto 7.5.. Non soffre il cambio di girone al suo 7° campionato consecutivo in questa categoria. Anzi, si gusta un quinto posto (26 punti) che varrebbe i play-off, al momento negati dagli 8 punti di distacco dalla vice-capolista Bobbiese.