Giancarlo Giorgetti ministro delle Finanze dell' anno | sinistra in tilt ecco chi lo incorona

è il. Lo scrive The Banker, pubblicazione mensile del Financial Times. Tra le motivazioni del riconoscimento, "l'essersi guadagnato la stima del pubblico per i suoi tentativi di ridurre il crescente deficit italiano e di sostenere gli investimenti pubblici, con un piano a lungo termine per ridurre l'enorme rapporto debito/pil del Paese". Essere ilitaliano, si legge nell'articolo, "è un compito ingrato. I problemi economici che affliggono il Paese sono molteplici: crescita lenta, bassa produttività, elevata evasione fiscale e uno dei più grandi debiti pubblici al mondo. Tali sfide spiegano perché negli ultimi due decenni molti governi italiani abbiano fatto ricorso alla nomina di ministriper lo più tecnici".