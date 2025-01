Scuolalink.it - Elezioni RSU 2025: calendario delle procedure, al voto dal 14 al 16 Aprile

Ilper leRSUoramai è ufficiale: le votazioni per il rinnovoRappresentanze Sindacali Unitarie si terranno il 14, 15 e 16. La decisione è stata formalizzata con il Protocollo d’intesa sottoscritto il 20 novembre 2024 tra l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza NegozialePubbliche Amministrazioni) e le confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione pubblica.RSUelettorali La procedura elettorale partirà ufficialmente il 27 gennaio, con l’aperturaattività preliminari. La presentazioneliste elettorali, un passaggio cruciale per la partecipazione al, dovrà avvenire entro venerdì 14 marzo. Successivamente, i lavoratori e le lavoratrici dei comparti Istruzione e Ricerca, inclusi scuola, università, enti di ricerca e AFAM, e di tutto il pubblico impiego, saranno chiamati alle urne nelle date fissate per