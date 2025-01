Agi.it - Decadenza Todde: i possibili scenari in Sardegna

Leggi su Agi.it

AGI - La sorte del governo dellaè nelle mani dei giudici e del Consiglio regionale. L'ordinanza/ingiunzione con cui il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Cagliari ieri ha contestato ad Alessandragravi irregolarità nel rendiconto delle spese elettorali del 2024, impone al presidente del Consiglio regionale Piero Comandini di avviare subito la procedura per dichiarare ladella presidente della Regione. Una situazione senza precedenti nella storia dell'autonomia. Il deputato di FI Pietro Pittalis, più volte consigliere regionale in, aveva presentato richiesta di accesso agli atti (alla quale ha anche ottenuto risposta), dopo aver ricevuto - come ha confermato all'AGI - tre segnalazioni riguardo a una presunta procedura non corretta seguita nelle operazioni di rendicontazione delle spese elettorali della presidente.