Formiche.net - Cosa penso del ruolo dell’intelligence nel caso Sala. L’opinione del prof. Teti

Leggi su Formiche.net

Le mutazioni climatiche in corso, soprattutto nell’ultimo decennio, stanno producendo conseguenze non certo irrilevanti a livello planetario, e col passare del tempo comincio a ritenere che forse stiano generando effetti disturbanti anche sul pensiero dell’uomo. Tale considerazione deriva, ad esempio, dalla lettura di alcuni articoli su eventi e vicende di attualità che contengono pareri e considerazioni, formulate da interpretazioni del momento, che sembrano assumere la connotazione di verità indiscutibili, che nella realtà non lo sono affatto. Una di queste è quella riferibile ad alcune esternazioni sulla ipoca inefficienza delle strutture di intelligence nazionali in merito all’arresto della giornalista Cecilia, e di come il fatto si sarebbe potuto evitare mediante la conduzione di attività preventive.