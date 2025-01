Justcalcio.com - Corriere dello Sport – la decisione di Federcalcio e Liga

2025-01-04 18:15:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del:Laspagnola (Rfef) e La, con un comunicato congiunto, hanno annunciato di aver definitivamente respinto la richiesta del Barcellona di poter tesserare per il resto della stagione gli acquisti estivi Dani Olmo e Pau Victor, provenienti rispettivamente dal Lipsia e dal Girona.Come hanno fatto finora Olmo e Pau Vitor a giocare?Finora i due avevano potuto giocare grazie a un escamotage reso possibile anche dal lungo infortunio di Christensen, ma ora il rientro di quest’ultimo non rende più possibile la presenza in rosa di Olmo e Pau Victor a causa di motivi legati alla sostenibilità finanziari e al tetto salariale. Né il ricorso legale né la vendita dei palchi Vip del nuovo Camp Nou a fondi d’investimento del Medio Oriente né la richiesta alla Rfef di concedere nuove licenze ai due calciatori hanno avuto effetto.