Conceiçao | Abbiamo meritato la finale contro l’Inter Ora pensiamo al riposo

L’allenatore del Milan,, al termine della vittoriala Juventus nella semidi Supercoppa Italiana, ha parlato in vista della– Sergio, tecnico del Milan, nel corso del post-partita su Canale 5, ha commentato la vittoriala Juventus e di conseguenza il passaggio nelladi Supercoppa Italiana dove affronterà proprio. L’allenatore dei rossoneri ha parlato così in collegamento negli studi Mediaset: «Nella vita e nel calcio ci vuole passione. A fine gara il cerchio è stato bellissimo.? La meritiamo per il secondo tempo chefattola Juventus. Nel primo tempo invece ho visto il Milan di qualche settimana fa, una squadra troppo lenta nella circolazione e con tempi sbagliati nel pressing. Alla fine del primo tempo ci siamo parlati e guardati negli occhi, i ragazzi hanno capito cosa si doveva fare per vincere e che bisognava fare ciò che avevamo preparato.