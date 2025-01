Quotidiano.net - "Colpita da una grave polmonite". Von der Leyen annulla gli impegni: salta la riunione dei 27 in Polonia

per la presidente della Commissione europea, Ursula von der, fuori gioco fino a metà gennaio in un momento particolarmente delicato in vista dell’insediamento di Donald Trump e con la suspense sulle prime mosse del nuovo presidente Usa, dopo gli annunci sulle politiche Maga (Make America great again). La leader tedesca, 66 anni, ha dovuto cancellare tutti gliprevisti nelle prime due settimane di gennaio, incluso il consueto viaggio del Collegio dei Commissari nel Paese alla presidenza di turno del Consiglio Ue, la. L’auspicio è che l’ex ministra del Lavoro di Berlino, alla guida dell’esecutivo comunitario dal dicembre 2019 e rinnovata il primo dicembre scorso, possa riprendere in pieno l’attività nel suo ufficio a Bruxelles a metà mese.