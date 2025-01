Cityrumors.it - Cecilia Sala, Italia e Iran trattano a oltranza: la situazione si complica

Una giornata campale e piena di tensioni, soprattutto per la famiglia della giornalista detenuta al carcere a Teheranresta in carcere. Ennesimo giorno di tensione, ennesimo giorno dove niente si è mosso né in avanti, né indietro. C’è una fase di stallo tra, con gli Stati Uniti in mezzo che pressano. Nel frattempo, su tutta la vicenda, è calato il silenzio stampa.e i genitori fanno appello al silenzio: laE’ questa la nuovache si sta portando avanti e che ha chiesto la famiglia con un vero e proprio appello. I genitori della cronista di Chora Media e del Foglio ringraziano i media per l’attenzione e l’affetto mostrato nei confronti della figlia.Allo stesso tempo si rivolgono direttamente agli stessi mezzi di comunicazione, implorando la “sospensione del dibattito mediatico” attorno al caso della detenzione della giornalista nelle carceriiane.