Capannori e i suoi paesi petali unici: "Stessi servizi e stesse opportunità"

città. quadrifoglio. Quattro, corrispondenti ognuno ad una specifica zona dell’esteso territorio (un tempo era il borgo rurale più grande d’Italia) e che, grosso modo, ricalcano le ex circoscrizioni. Un nuovo modello di città, estesa, senza periferie, con ciascuna delle 40 frazioni dovranno sentirsi protagoniste. In concreto, per i prossimi sei mesi la giunta incontrerà i cittadini per esplorare quali sono imancanti, le esigenze più attese da soddisfare, con una mappatura dell’esistente e di tutto ciò che, invece, è mancante. E che sarà realizzato. Ad esempio ad oggi non c’è un parco pubblico nell’area Lappato, Gragnano, San Martino in Colle. Gli incontri cominciano da nord-est, là dove fisicamente è assente lo sportello al cittadino che un tempo aveva sede a Camigliano.