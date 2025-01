Ilgiorno.it - Barcella, scossa alle assunzioni: più giovani e donne al lavoro

Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo – Ben 188 nuovenel 2024 appena terminato, per un organico passato così da 330 a 518 dipendenti (+63%) perSpa, l’azienda leader nel Nord Italia nel settore delle elettroforniture, con sede ad Azzano San Paolo, nella Bergamasca, e e 40 punti vendita in Lombardia. “Le 188 persone che abbiamo assunto nel corso del 2024 a tempo indeterminato sono impiegate per la metà per le nostre attività a Bergamo e provincia e per il restante 50% in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna”, spiega Demetrio Trussardi, direttore generale diElettroforniture. “Tra queste, 46 persone sono under 35. Inoltre, sono 11 leentrate in pianta stabile a far parte dell’organico, in un settore a quasi totale prevalenza maschile”. “La forza di un’azienda è data dpersone che ci lavorano, in cui noi crediamo fortemente”, aggiunge il responsabile delle Risorse Umane, Danilo Comiti.