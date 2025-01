Agi.it - Auto contro una cabina di gas metano, due morti ad Ancona. Il Comune, "non uscite di casa"

AGI - E' di dueil bilancio di un grave incidente stradale che ha coinvolto tre vetture in via Esino, alla periferia di. Lehanno divelto unadi distribuzione del gasin media pressione. Interrotta la fornitura di gas al locale Ospedale regionale e alle abitazioni circostanti. #, #vigilidelfuoco impegnati dalle 7.50 nella periferia cittadina per un incidente stradale vicino l'ospedale Torrette: 3coinvolte, divelta unadi distribuzione del gasdi media pressione. Due persone sono decedute, intervento in corso #4gennaio 10 pic.twitter.com/rdGZtjQFg9 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 4, 2025 Sui suoi canali social ildiha avvertito la cittadinanza a non uscire di: "Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e a una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade.