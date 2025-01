Anteprima24.it - Auteri avvisa il Benevento: “Il Catania squadra fisica, dovremo fare una gara molto intensa”

Tempo di lettura: 3 minutiConferenza stampa del mister Gaetanoper la primadel 2025 e secondadi ritorno con ilin programma domani pomeriggio alle ore 15:00 al Ciro Vigorito. Il tecnico di Floridia ha sottolineato: “Lasta bene complessivamente. Chi mancherà sarà sostituito da giocatori che sono in grado dibene“. Dopo una settimana di pausa e dopo la vittoria di Cava de Tirreni latornerà a giocare in casa davanti al proprio pubblico: “Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. La pausa può essere un’incognita ma come lo è per noi lo è per tutti. Sonotranquillo, i ragazzi li ho vistideterminati”. Ma il tecnico predica prudenza sulladi domani: “E’ unaimportante, ma per realizzare i nostri obiettivi bisognapunti.