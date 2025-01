Argentina, Camera di Commercio italiana lancia un corso per disoccupati

Leggi su Ildenaro.it

Ladiin, in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires e l’Università Tecnologica Nazionale, hato unbase in riparazione e manutenzione di cellulari, rivolto ai cittadini italianiresidenti in. Il, della durata di sei mesi, sarà erogato in modalità virtuale e condotto da esperti dell’Università Tecnologica Nazionale. L’obiettivo è fornire ai partecipanti le competenze necessarie per la riparazione integrale di dispositivi mobili, partendo dai componenti di base fino alle soluzioni pratiche in ambito software e hardware. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto Fenix, un programma nato per supportare la riqualificazione professionale e favorire il reinserimento lavorativo degli italo-argentini e dei nuovi immigrati italiani residenti nel Paese.