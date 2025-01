Tvplay.it - Affare ufficiale, tifosi del Milan con le mani tra i capelli

E’ sfumato definitivamente un possibile colpo di mercato per il. L’accordo è stato ufficializzato, nulla da fare per i rossoneri Sono stati giorni davvero movimentati quelli appena trascorsi per il. Nemmeno il tempo di metabolizzare il cambio di allenatore con Conceicao subentrato a Fonseca che i rossoneri sono volati subito in Arabia Saudita per partecipare alla Final Four di Supercoppa Italiana.delcon letra ilive.it (Foto LaPresse)Nei prossimi giorni, Conceicao prenderà ulteriore confidenza con l’organico a sua disposizione e, se lo riterrà opportuno, sottoporrà alla dirigenza eventuali richieste sul mercato sia in entrata che in uscita. L’arrivo del nuovo allenatore non dovrebbe cambiare la decisione già presa su alcune possibili cessioni, in particolare nel reparto di attacco, con Jovic e Okafor maggiori indiziati per l’addio.